Jaime Maussan se enfrenta a preguntas sobre vida extraterrestre en programa peruano

En una entrevista televisiva para el Canal N de noticias de Perú, el investigador, Jaime Maussan, mostró una firme defensa de sus argumentos en relación con las supuestas momias extraterrestres que presentó ante la Cámara de Diputados en la Ciudad de México (CDMX).

Las preguntas por parte del periodista Fernando Llanos, hicieron enojar al investigador que, enérgicamente, contestó a los cuestionamientos. El video de sus respuestas se hizo viral y hasta el momento tiene más de 14 mil reproducciones en Twitter.

#ULTIMAHORA 🔴| El periodista Jaime Maussan explotó durante una entrevista con un conductor de un programa de noticias de Perú. El conductor le reclamó a Jaime Maussan por haberse llevado dos reliquias, a lo que Maussan respondió enojado que el no las sacó, que fue otra persona… pic.twitter.com/Wo3SANza1G

En las últimas semanas, la atención del público y los medios de comunicación se ha centrado en los supuestos extraterrestres presentados por Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. La controversia en torno a estas afirmaciones ha aumentado aún más con la intervención de la NASA, que ha cuestionado el origen de estos presuntos seres de otro mundo.

En entrevista para la televisión de Perú, Cananl N, el investigador fue interrogado sobre la veracidad de estas momias interestelares. Desde el inició de la entrevista, el investigador se tornó molestó al asegurar que no se trata de un fraude y subrayó que han estudiado estos cuerpos desde hace 6 años.

“Cualquier puede ver las imágenes de los seres. Ahí puede determinar si esto es verdad o no. Tratar de responder estos ataques es muy desgastante”

El investigador se mostró frustrado y molesto ante las preguntas que el comunicador le realizó sobre el análisis, de los supuestos seres. Además, lo interrogó sobre cómo fue que obtuvo las piezas de Perú.

Con gritos y manoteos, el investigador del fenómeno ovni finalmente respondió a las críticas en su contra, por parte del presentador. Subrayó que no está dispuesto a poner en peligro su carrera presentando pruebas falsas o manipuladas.

“Yo no voy a poner en riesgo mi prestigio, mi carrera de 50 años para presentar algo falso. Yo no he cometido ningún delito. Lo único que hice fue presentarlas”.

Jaime Maussan