Jous Fit, influencer mexicana, desmiente rumores de su muerte tras sufrir un infarto cerebral

La famosa influencer Jousfit informó que sufrió un infarto cerebral recientemente. Aunque inicialmente se atribuyó a una aplicación de bótox, esto fue descartado, por lo que aún se desconoce la causa de esta afectación.

El pasado martes 21 de mayo, la creadora de contenido comentó que se encontraba en una clínica de belleza para realizarse un procedimiento con bótox. Horas más tarde, su novio Óscar informó a sus seguidores que Jous había sufrido un infarto cerebral como reacción alérgica.

“Me convulsioné muchas veces, me desmayé, perdí el conocimiento, me daban cachetadas para despertar y nada, no respiraba, mis ojos estaban en blanco, mis uñas negras, mi boca negra, estaba transparente. Había momentos en los que podía abrir los ojos y sólo veía a todos gritando, llorando (…) después de 45 minutos, llegó la ambulancia y en manos de los doctores todo mejoró”.

Jousfit, influencer.