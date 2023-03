El chavo dijo que su compañera no ayudó en la exposición. Foto: Getty

Un joven “balconeó” a su compañera en plena exposición frente a la maestra y los compañeros del salón de clase; en un video que circula en redes se puede observar cómo un joven, al dar la conclusión de su tema, dijo que la alumna con la que le tocó hacer el trabajo, Damiana, no le ayudó, y eso, tal cual, lo agregó en una diapositiva que todos pudieron ver, donde mostró fotos de la joven en la playa.

El joven acusó a su compañera Damiana de no ayudarla, a lo que la chica respondió que sí, que le estaba ayudando a hacer la presentación al frente, además que había estado enferma.

Joven de exposición desmintió versión de compañera

De manera anticipada, y previendo que su compañera Damiana se excusara con que había estado enferma, el joven mostró fotografías que demostraban lo contrario: que no había estado mal de salud, pues hasta se había ido a la playa.

-Y pues, en conclusión, mi compañera no hizo nada. No me ayudó a nada, maestra.

– Eso no es cierto, le estoy ayudando a presentar. A parte, estaba enferma, en serio.

– Tan enferma que se fue a la playa y tan enferma que se fue a un concierto, y tan enferma que se fue a vacacionar.

Ante los argumentos del joven, de quien se desconoce su identidad, Damiana sólo negaba las acusaciones diciendo: “ay, no es cierto, no es cierto”, lo que causó risa entre los alumnos que veían pasar las fotografías de la chica en traje de baño, afuera de un concierto de música y de paseo con sus amigos.