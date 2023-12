¡De terror! Joven capta momento en el que es atacado por tiburón en Australia

Joven es atacado por tiburón en Australia. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Así como si fuera una película de terror, un joven logró captar el momento en el que fue atacado por un tiburón en playas de Australia.

Joven pierde pierna por ataque de tiburón en Australia

Un video compartido en Instagram por Matteo Mariotti, de 20 años, muestra el momento en el que, mientras se sumerge en el agua, es atacado por un tiburón.

Los esfuerzos por defenderse del animal fueron nulos. Sin embargo, gracias a la acción de su amigo, fue rescatado, aunque tuvo una lesión que será de por vida.

Al ser testigo del ataque, el instructor del joven, quien además era buzo, lo sacó del agua para llevarlo a la orilla. También ayudó a Matteo Mariotti con la hemorragia que tenía.

Momentos después, el joven fue trasladado a un hospital para ser operado. Sin embargo, después de varios intentos, no lograron salvarle la pierna, por lo que se la tuvieron que amputar.

¿Qué dijo el joven tras ataque de tiburón en Australia?

A pesar de la gravedad de la situación, el joven, de origen italiano, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, misma en la que compartió el video del ataque del tiburón.

“Puse este video unos momentos después del último bocado, quería despedirme, pues nunca pensé sobrevivir a ese monstruo”, señaló Matteo Mariotti, de 20 años.

En tanto, el joven, quien viajó junto con otro amigo a una playa de Australia, señaló que “no sé si me la van a cortar toda o si me van a dejar la mitad, pero ya no importa”, en referencia a su pierna.

Finalmente, después del ataque del tiburón, el joven agradeció a su amigo por salvarle la vida. Éste lo llevó a la orilla y actuó de inmediato tras el siniestro.