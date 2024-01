“Me quitó lo que compré”: joven compró dos termos a bajo precio, sospecharon de ella en tienda y la detuvieron

Una joven compró dos termos a un bajo precio, por lo que levantó sospechas de los guardias de seguridad, quienes consideraron que el producto no tenía ese valor. Aunque el precio en el ticket de compra era correcto, los guardias, desconfiados, la detuvieron bajo la sospecha de que había salido de la tienda por un lugar no indicado.

La joven compartió su situación a través de redes sociales para solicitar apoyo por parte de las autoridades, y así evidenciar a los guardias que la revisaron injustificadamente.

Una joven realizó sus compras; sin embargo, al salir, los guardias de seguridad le pidieron su ticket de compra de los termos. De manera poco amable, detuvieron a la joven y la empezaron a revisar. La razón era porque los termos se veían más caros de lo que costaban.

La joven, consternada por la situación, solicitó que revisaran las cámaras de seguridad para aclarar el malentendido. Insistió en que había salido de la tienda por el servicio al cliente y no a través de los torniquetes, como afirmaban los guardias. Para respaldar su versión, la joven tomó la iniciativa de grabar el incidente como prueba de su inocencia.

Al momento, se verificaron las cámaras de seguridad, mientras se aclaraban los precios de los artículos. Los guardias examinaron las compras de la joven en busca de posibles artículos sospechosos. Mientras tanto, la discusión entre la joven y la guardia se intensificó. La joven afirmaba haber pagado todos sus productos y estar siendo tratada injustamente.

“Y porque me está revisando el ticket. ¿Cuál es el problema, Por qué me está revisando? … Todo lo pagué, todo estás pagado. ¿Cuál es el motivo por el cual me están quitando mis cosas? Me quitó lo que me compré…”

Usuaria de TikTok @BossMiki41