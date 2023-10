Joven con autismo que estudiaba Medicina fue discriminada y ahora logrará terminar la carrera

La joven dejó la carrera a un año de graduarse. Foto: TikTok/@yacallatewei.

Una joven no permitirá que se le cierren las puertas tras denunciar que en el Tec de Monterrey habría padecido acoso y discriminación por tener autismo.

A través de TikTok, la usuaria @yacallatewei relató que directivos, alumnos e incluso residentes del hospital hicieron que se rindiera a un año de graduarse.

De recibir premios a trabajar limpiando oficinas por tener autismo

En la red social reveló que antes de tener conocimiento de su autismo, primero le habían diagnosticado bipolaridad, pero el tratamiento no funcionó.

Tras acudir a la Asociación Regiomontana de Niños Autistas y con un Neuropsiquiatra, le informaron de su situación.

Mediante un video, con el tema de fondo de “Rosa pastel”, de Belanova, detalló que logró entrar becada al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para estudiar Medicina.

Su dedicación la hizo obtener premios nacionales e internacionales, por lo que se visualizaba como una gran doctora e investigadora.

Incluso, entre las imágenes, hay una foto en donde aparece junto a la ahora legisladora Margarita Zavala.

Sin embargo, el padecer autismo llevó a la joven universitaria a ser víctima de acoso y discriminación por parte de profesores y alumnos de la misma casa de estudios.

Ni Derechos Humanos logró detener discriminación por autismo

Señaló que los directivos le fallaron porque no la guiaron y apoyaron ante lo que pasaba por su estado de salud.

“Me decían que alguien con mi ‘condición’ no podía ser médico, me ponían 0 de calificación si no les traía su café. Unos residentes me acosaron horrible y no hicieron nada que porque ‘eran alumnos de excelencia’”. Usuaria @yacallatewei en TikTok.

Aunque la directora de un hospital donde estaba rotando atestiguó lo ocurrido y levantó una denuncia en Derechos Humanos y la organización Puerta Violeta, solamente ocasionó que los mismos directivos de la universidad le quitaran su teléfono celular “para no grabar, me amenazaran y me mandaran callar. Entre muchas cosas más”.

Situación que no aguantó y en su momento desistió de terminar la carrera de Medicina a un año de graduarse.

“El acoso y discriminación por ser mujer con autismo por parte de directivos, alumnos y residentes hicieron que me rindiera a un año de graduarme. Mi salud mental la terminaron de destrozar. Ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos pudo hacer algo contra gente millonaria y privilegiada”. Usuaria @yacallatewei en TikTok.

“Se cerró una puerta, pero romperé la ventana”

Tras lo ocurrido, la joven dijo que sólo puede trabajar de secretaria en un negocio local, “al menos aquí no me discriminan”.

Pero no se ha rendido en lograr sus metas; dijo que el director de la Licenciatura en Biociencias le revalidó sus estudios para graduarse en el mes de diciembre, “y ya decirle bye al Tec y tener, aunque sea, título. No será medicina (lo que era mi sueño) pero al menos es algo”.

Varios usuarios han mostrado su apoyo a la joven, quien manifestó que “se perdió la batalla, pero no la guerra; no les daré el gusto (…) Se cerró una puerta, romperé la ventana”.