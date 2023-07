No todo fue color de rosa: joven llora por bullying tras ir a estreno de Barbie

Lo que debió ser una salida llena de alegría y emoción al estreno de la esperada película “Barbie” se convirtió en una experiencia horrible para un joven, quien fue víctima de bullying en redes sociales, debido a que se compartió una foto de él en un medio de comunicación sin su consentimiento.

A pesar de que la página eliminó la publicación, los internautas comenzaron a descargar la imagen y a realizar memes que prontamente fueron virales.

El lamentable incidente ocurrió cuando un reportero le tomó una serie de fotografías a los asistentes al estreno de la película. El joven emocionado buscó su mejor atuendo; sin embargo, recibió críticas por su aspecto que le provocaron el llanto.

Cuando las imágenes se subieron al medio de comunicación: Noticias Sur de Texas & Matamoros, los usuarios en redes comenzaron burlarse del joven por su apariencia. El joven que recibió el acoso, llamado Ernesto, realizó un comunicado en sus redes sociales hablando sobre la violencia que sufrió:

“Soy Ernesto, el día de hoy fui a ver la película de Barbie, así como me estás viendo, me fui vestido, no tengo nada anormal. Los que me conocen saben que así me visto diario. Posiblemente, si fui con el m4m3 a ver el estreno de Barbie, pero una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera de cosas que me lastimaron”.

Ernesto