Joven roba girasoles para su novia. Foto: Cuartoscuro/ Getty

Un joven fue captado en video mientras robaba dos girasoles de un camión en movimiento para regalárselos a su novia en la Ciudad de México. La escena romántica y delictiva ocurrió cuando ambos circulaban en motocicleta y se detuvieron en un semáforo; el clip rápidamente se volvió viral en TikTok.

El momento en que roba las flores amarillas

En la grabación se observa cómo la pareja se aproxima a una camioneta cargada de flores. Con un movimiento rápido, el joven enamorado toma dos girasoles y se los entrega a su novia, quien sonríe emocionada.

Aunque las flores se despedazaron en el intento, la joven se mostró feliz.

¿Qué es el Día de las Flores Amarillas?

El clip se hizo viral porque coincidió con la celebración del “Día de las Flores Amarillas“, una tradición que cada 21 de septiembre se populariza en redes sociales, especialmente en países de Latinoamérica.

Este gesto simbólico, inspirado en la serie argentina “Floricienta”, consiste en regalar flores amarillas como señal de amor, alegría y nuevos comienzos. En México, miles de parejas aprovecharon la fecha para compartir fotos, videos y memes relacionados con esta costumbre.

Usuarios reaccionan al robo romántico

Las opiniones se dividieron en redes sociales. Para algunos, fue un acto romántico y creativo; para otros, se trató de un robo innecesario. Éstos fueron algunos de los comentarios más populares:

“Nietzsche diría: Todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal”

“Compradas o robadas, por lo menos ella las recibió”

“Sean felices, y dejen ser feliz a la gente”

“La chava se sintió en la peli de ‘3 metros sobre el cielo‘”

El video se mantiene entre los más compartidos en TikTok y abrió la conversación sobre los límites entre la espontaneidad, el amor y la ética en la era digital.

