Joven se desmaya tras levantar 220 kilos en peso muerto en el gym

El joven se desmayó al cargar perso muerto. Foto: Shutterstock

Un joven atleta protagonizó una escena impactante, pues tras levantar lo que parece ser un peso muerto de 220 kilogramos, se desmayó en plena repetición y cayó rígido hacia atrás

El video del momento se viralizó en redes sociales y dejó en evidencia los riesgos del sobreesfuerzo en el entrenamiento.

En el clip, grabado en un gimnasio comercial, se observa al hombre ejecutar el tirón con aparente técnica correcta, ya que llevaba guantes puestos, barra olímpica, discos Eleiko azules de 25 kg y postura firme al cierre.

Todo parecía indicar una repetición válida, hasta que el cuerpo se desconectó, en cuestión de segundos, el atleta sufrió un desmayo inmediato, perdió el control y cayó hacia atrás, sin soltar la barra.

El cuerpo del joven tembló y no dejó de hacerlo incluso mientras estaba en el suelo.

El contraste visual con el cartel motivacional sobre su cabeza le dio aún más fuerza a la escena, ya que se podía leer “One More” (Una más).

Al percatarse de su desmayo, algunos asistentes y usuarios del gimnasio le quitaron la barra de peso y lo levantaron.

El joven se reincorporó tras unos segundos abajo y los asistentes le preguntaron si estaba bien, el hombre solo asintió con la cabeza y se movió por todo el gimnasio.