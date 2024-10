Joven se lanza de edificio en Japón. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un joven capturó en video el momento en el que se lanzó de un edificio cercano a su escuela en Japón, presuntamente, por un engaño amoroso.

Joven se lanza de edificio en Japón

Las imágenes en redes sociales muestran el momento en el que un joven usa la cámara de su celular para grabar un clip.

¡Advertencia! El siguiente video contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

🇯🇵 | Un estudiante de lanzó de un edificio en Japón y lo transmitió en vivo por X, luego de que alguien se hizo pasar en redes sociales por la chica que le gustaba para burlarse de el.



Sin embargo, su objetivo no era realizar un reto, que es muy común entre los adolescentes, sino lanzarse desde un edificio para poner fin a su vida.

Antes de cometer el acto, el joven compartió un tuit como evidencia del acto, ocurrido en la prefectura de Kanagawa, Japón.

“Me lancé desde un edificio cercano a la Escuela Secundaria Tokaichiba, en el distrito de Yokohama, prefectura de Kanagawa”, se lee en su cuenta de X, la cual fue suspendida.

¿Qué dicen los usuarios?

Los usuarios de redes sociales reaccionaron al video del joven que se lanzó desde un edificio en Japón por una supuesta burla amorosa.

“Siempre hay una solución a las cosas”, “¿Y los padres?”, “Es mejor pedir ayuda” y “Los adolescentes sufren”, son algunos de los comentarios.

¿Por qué el joven se lanzó de edificio en Japón?

Según los reportes, el adolescente puso fin a su vida debido a que alguien se hizo pasar por la persona que le gustaba, lo cual era una mentira.

“La persona a la que le hice saber que me gustaba era otra, así que fingió corresponderme y luego me rechazó. Me di cuenta de que todo era una mentira”, según un tuit que compartió el joven en X.

Las autoridades escolares expresaron su sentir por el suceso y se comprometieron a realizar las investigaciones necesarias para aclarar el caso.

El lamentable incidente ha generado una ola de preocupación en Japón sobre el impacto de las redes sociales y los problemas por acoso cibernético.