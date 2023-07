¡Un aplauso! Joven sorprende y agradece a su papá albañil por su graduación

La joven no dudó en abrazar a su papá por su graduación. Foto: TikTok @belenruiz438

Una joven protagonizó un emotivo encuentro luego de que, al culminar sus estudios, agradeciera a su padre, quien es albañil, por haberla apoyado con su graduación.

Joven sorprende y agradece a su papá albañil por su graduación

Un video compartido en TikTok muestra el momento en que una joven, quien porta un elegante vestido rojo, acude a una construcción, en la que la mayoría son hombres.

@belenruiz438 hoy fue el baile de su graduacion, y quiso esperar a su papa para que la mirara , el es albañil y se sacudia porque venia sucio y no la queria ensuciar pero a ella no le importo,su cara al verla fue lo mejor , su princessa estaba bella , gracias por tanto amor eres un gran padre estamos orgullosos de ti. ♬ sonido original – Rolitas chidas 😍

Sin embargo, tenía planeado un encuentro con su padre, quien trabaja como albañil, a quien agradeció por este emotivo momento y por apoyarla para poder llegar a su graduación.

El hombre, que no quería abrazar a la joven, tal vez para no ensuciarla, muestra su felicidad por la graduación de su hija, por lo que al verse no dudaron en demostrarse su cariño y amor.

Incluso, la graduada venía acompañada por dos menores, mismos que corrieron y también abrazaron al señor, quien, al parecer, es un padre de los que casi ya no hay.

Usuarios reaccionan a joven que agradece a su papá albañil por su graduación

El video de la joven, quien no dudó en agradecer a su papá albañil por su graduación, generó todo tipo de reacciones y comentarios por parte de los usuarios de TikTok.

Además, el clip contiene una descripción que demuestra la esencia y, tal vez, las palabras que el orgulloso papá no pudo expresar a su hija, quien lucía como toda una profesionista.

“Hoy fue el baile de su graduación y quiso esperar a su papá para que la mirara. Él es albañil y se sacudía porque venía sucio y no la quería ensuciar, pero a ella no le importó. Su cara al verla fue lo mejor. Su princesa estaba bella. Gracias por tanto amor. Eres un gran padre. Estamos orgullosos de ti”, se lee en TikTok.

Finalmente, los usuarios expresaron que “yo no tuve un papá que se preocupara por mí, pero se siente tan bonito cuando veo algo así”, al igual que “llorar por desconocidos es mi pasión”.