¡La terapia más traumática! Joven va con psicóloga y ésta le “roba” al ex

Joven va con psicóloga y le “roba” al ex. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Una joven se volvió viral por descubrir a su psicóloga, con quien había ido a terapia, con su ex en una fiesta. De hecho, no sólo fue la salida, si no que hubo besos entre ellos.

Joven va con psicóloga y le “roba” el ex

La joven, de origen argentino, asistió con una psicóloga para superar a su ex. Al parecer, su relación no fue la mejor.

Ver más 🇦🇷 | Este video se he hecho viral luego de que la protagonista contara que, tras seis meses de terapia para superar a su exnovio, encontrara a su psicóloga besándose con él en una fiesta, lo que la llevó a necesitar asistencia médica urgente. pic.twitter.com/3HP8zURTq7 — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 26, 2024

Sin embargo, ya no acudió a terapia porque la especialista le aseguró que “no te puedo ver más”. De hecho, no tuvo noticias de ella.

Tras una salida, la joven llegó a una fiesta, pero se llevó una sorpresa al ver a su psicóloga.

“Miro para atrás y la veo a ella”, dijo la chica.

Lo más impactante no fue ver a la especialista en la fiesta, sino que la encontró con su ex en un plan romántico.

“La veo besándose con un pibe (chavo) de espaldas (…) era mi ex”, señaló la mujer.

Después de ver lo sucedido, la joven salió del lugar, pero en ambulancia, ya que sufrió un ataque de asma.

“Ahora estoy pagando la terapia de haber ido a terapia”, afirmó la joven, quien no volvió a ver a la terapeuta ni al ex.

¿Qué dicen los usuarios de joven que vio a psicóloga con su ex?

Los usuarios de redes sociales no dejaron de reaccionar al video de la joven que se volvió viral por descubrir a su ex con su psicóloga.

“Pobre”, “La terapia le salió cara”, “Son gajes del oficio”, “¿Qué le pasa”, “Ya no se puede confiar en nadie” y “Yo sí la golpeo”, son algunos de los comentarios.

Los hechos ocurrieron en Argentina y el video de la joven ya cuenta con más de 830 mil reproducciones en X (antes Twitter).