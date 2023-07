Un juez canceló una boda tras la broma de la novia. Foto: Cuartoscuro

Un inesperado momento vivió una pareja que se encontraba frente al juez para celebrar su boda por el civil, cuando una desafortunada broma de la novia ocasionó que el hombre de leyes cancelara el matrimonio por considerarla inapropiada.

El video, que se ha vuelto viral, da cuenta de cómo, ante los invitados a la celebración de su matrimonio civil, el juez pregunta al novio si desea casarse con su prometida, a lo que él responde que sí; sin embargo, cuando llega el turno de que la novia responda, ella dice que no, entre risas, y aunque posteriormente corrige y dice que sí, ya era tarde. Inmediatamente, el juez que celebra la boda civil la reprende y le dice que “No puede bromear”.

Ver más Juez cancela boda porque la novia se puso nerviosa y dijo de broma que no aceptaba 😬 pic.twitter.com/2Tx3rruuPC — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 5, 2023

Novia se disculpa, pero ya es demasiado tarde y juez cancela la boda

La novia le pide una disculpa, pero no es suficiente y el juez le responde: “No, no tiene disculpa”, y anuncia que ese día no se podrá celebrar la ceremonia, ante la enorme sorpresa de los novios y sus invitados.

“Pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha”, les dice el juez a los prometidos, mientras devuelve el anillo al novio, y la novia no lo puede creer.

La cara de decepción de los novios lo dice todo y, tras la declaración del juez, todos los presentes guardan silencio.

El evento, que habría sucedido en Caracas, Venezuela, encendió la polémica en redes sociales, pues mientras usuarios comentaban que no era para tanto y que evidentemente ella habría bromeado por nervios, otros estuvieron de acuerdo en que el matrimonio civil es un acto formal, en donde las bromas de ese tipo salen sobrando, y cuando se responde que no, el juez podría estar en el entendido de que no se está casando por voluntad propia.

