Solo da servicio en Estados Unidos. Foto: Getty

Karens for hire es una empresa que ha dado mucho de qué hablar en Estados Unidos (EU), y es que sus servicios son bastante extraños, pues ponen a disposición de sus clientes a una persona hábil para discutir y que les resuelva algún conflicto en distintos sectores.

¿Cómo pueden ayudarme?

Supongamos que vas a un restaurante y después de que cenas pides la cuenta; muy amablemente das el 15% de propina y después notas que en tu ticket ya venía un cargo por el concepto de servicio.

Haces el reclamo al sitio por no avisarle a sus clientes que se les hace un cobro de más, pero el gerente te dice que no puede regresarte el dinero.

Si eres del tipo de personas a las que no les gusta discutir o no tienes la habilidad, Karens for hire podría ayudarte mandando a una persona experta en “dar pelea” y que el conflicto se resuelva a tu favor.

¿En qué rubros están especializados?

Problemas con tu auto en aseguradoras o mecánicos

Bienes raíces y de vivienda

Salud y médicos

Créditos bancarios

Sindicatos

Redes sociales

¿Cuál es el costo de contratar a una persona que discuta por mí?

De acuerdo con el sitio web oficial de Karens for hire cobra entre 50 y 75 dólares por mandarte a un “luchador” hasta el lugar en donde lo necesitas.

¿Qué pasa si la “pelea” no sale a mi favor?

La página de internet de dicho servicio recalca que se puede hacer un descuento o reembolso en caso de que el asunto no resulte favorable, lo cual lo haría más barato que contratar a un abogado.

Según el contexto, el remedio de un asunto sencillo podría resultar más caro que el propio conflicto.

¿No violan alguna ley?

Para tranquilidad de sus clientes, hay abogados asesorando al equipo de trabajo e informarán a su cliente si es que necesitaría acudir a otras instancias.

Si te interesa ser parte del equipo que discute por un tercero o quieres contrata a alguien de la empresa, debemos decirte que por el momento solo se encuentra operando en Estado Unidos.

¿Por qué se llama Karens for hire?

Entre los estadounidenses utilizan la palabra Karen para referirse a una irritante persona blanca privilegiada y racista (generalmente una mujer) que lucha enérgicamente por los derechos que cree tener. Sería la típica mujer de cabello rubio corto (estilo bop) que al estar molesta pide hablar con el gerente e ir escalando instancias hasta conseguir su objetivo.