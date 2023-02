La modelo tiene tatujaes en el 90% de su cuerpo. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Kerstin Tristan es una modelo alemana de 56 años que ha gastado entre 30 mil y 25 mil euros (aprox. 600 mil – 700 mil pesos) en tatuarse casi todo el cuerpo con excepción de su cara.

Esta mujer demuestra que la edad es solo un número y en redes sociales es todo un fenómeno que tiene admiradores que se cuentan por decenas de miles. Actualmente, en Instagram está por alcanzar la cifra de los 200 mil seguidores.

Kerstin Tristan gastó los ahorros de su vida para tatuarse

En una entrevista realizada para el canal de YouTube “Hooked on the Look”, Kerstin Tristan comentó que su pasión por los tatuajes es relativamente reciente. Fue hasta que cumplió 48 años cuando decidió marcar su cuerpo permanentemente.

Desde entonces, ha gastado los ahorros de su vida en convertirse en un lienzo de arte viviente y hoy en día, el 90% de su cuerpo está casi lleno con tatuajes.

Sobre lo que la motivó a emprender esta aventura, la modelo alemana explica que quería probar algo nuevo porque “solo se vive una vez”. Curiosamente, ella comenta que durante casi toda vida había odiado los tatuajes.

Su cuerpo no está cubierto con tatuajes de besos, sino de flores. El primero de ellos fueron tres lirios en el brazo izquierdo. Kerstin explica que no se arrepiente de ninguno de ellos porque, “Uno no puede arrepentirse de las flores. Son tan hermosas”.

“Cuando me veo al espejo observo un prado lleno de flores que uno debe amar“. Comenta Kerstin Tristan sobre su cuerpo

Aunque suele recibir críticas en la calle por su apariencia, a ella no le importan los malos comentarios de la gente y asegura que uno nunca es demasiado viejo para hacerse un tatuaje.