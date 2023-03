Kun Agüero sufre una arritmia cardíaca en pleno streaming en vivo con Ibai Llanos; “está todo bien”, dice

Sergio “Kun” Agüero le provocó un susto mortal al streamer Ibai Llanos, pues el exfutbolista de Manchester City sufrió una pequeña arritmia cardíaca en plena transmisión en vivo, provocando la preocupación del español, quien se ofreció a llevarlo con un médico, ante la negativa del argentino quien se retiró por sus problemas en el corazón.

Ibai Llanos y Kun Agüero hablaban con total normalidad. “No es mala. Estoy pensando que por ahí Clara es la picante, ¿Sabes que sí?”, decía el máximo goleador de la historia de Manchester City“, antes de quedarse pasmado por unos segundos mientras se tomaba el pecho.

El streamer y creador de la famosa Kings League siguió hablando durante unos momentos hasta que se percató de que algo no andaba bien con el exjugador del FC Barcelona. “¿Qué pasa?”, le preguntó Ibai con una sonrisa dubitativa y un tono de voz que rayaba en la incredulidad.

“Uff… creo que… me ha agarrado una miniarritmia”, contesto el Kun Agüero, dejando en claro con sus expresiones que no se trataba de nada grave, sino de un pequeño problema en el corazón como los que ha estado sufriendo desde que se vio obligado a retirarse en 2021.

Ibai Llanos le preguntó al campeón del mundo honorario con Argentina si quería visitar a un médico en ese preciso momento, pero el propio Sergio rechazó la petición, asegurando que el chip que tiene lo detectaría, por lo que probablemente podría estar exagerando la situación; sin embargo, se cerró la transmisión para revisarlo.

“Fue raro, sentí algo raro, como fuera de circuito… mirá si me estoy muriendo”, intentó bromear en ese momento para descontracturar. “¿Cerramos el directo?”, le propuso Ibai. “Ahora cerramos, no pasa nada. Pero la gente quiere esperar…”.

Horas después, Sergio Agüero publicó un video en redes sociales comentando la situación y dejando en claro que no fue algo grave.

“Muchos me están preguntando qué tal estoy pero no se preocupen, no fue nada, una boludez, así que ya está todo bien. Los médicos ya me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”

Sergio “Kun” Agüero