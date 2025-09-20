GENERANDO AUDIO...

Edgar se hizo viral por un video en redes sociales hace décadas. Foto: Getty

El protagonista del video viral “La caída de Edgar”, Edgar Martínez, vuelve a ser noticia: ahora anuncia su compromiso con Valeria Bermea. Edgar se volvió viral hace casi dos décadas por un video que capturó un momento espontáneo y cómico.

Aunque la pareja se comprometió hace meses, la emoción creció tras el anuncio de la fecha y sede de la boda, compartido recientemente en redes sociales.

Boda de Edgar recibe felicitaciones

La pareja hizo público su compromiso meses atrás, y recientemente compartió en redes el Save the Date de la boda. La ceremonia se llevará a cabo el 10 de octubre de 2026 en Cuatrociénegas, Coahuila, aunque ambos son originarios de Monterrey.

En la publicación, la pareja agradeció a familiares y amigos por acompañarlos en este momento, recibiendo cientos de felicitaciones de seguidores.

El fenómeno viral de “La caída de Edgar”

El video que lo lanzó a la fama muestra a Edgar intentando cruzar un arroyo mientras se sujeta de un tronco, cuando su primo lo desequilibra y cae al agua. Su reacción con la frase “¡Ya güey!” se convirtió en un clásico de la cultura digital mexicana.

El clip se difundió ampliamente en blogs y redes sociales de la época, consolidando a Edgar como uno de los primeros fenómenos virales en México, mucho antes del auge de plataformas como TikTok o Instagram.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]