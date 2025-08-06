GENERANDO AUDIO...

¿Y ahora quién duerme con quién? Foto: Cuartoscuro

Una nueva dinámica sacudió “La Casa de los Famosos México 2025“: la primera llamada Moneda del Destino. Quien la encontrara tenía el poder de mover a dos habitantes entre Cuarto Día y Cuarto Noche.

La encargada fue Priscila Valverde, quien no dudó en ejecutar un movimiento estratégico. Cambió a Aldo de Nigris del Cuarto Día al Noche, y a Dalílah Polanco del Noche al Día.

Su justificación fue clara: quería que todas las “inventadas” estuvieran juntas.

Este cambio alteró la convivencia dentro de la casa y volvió a dividir a los famosos en dos equipos. Si te perdiste el reacomodo, en Unotv.com te contamos quién duerme con quién ahora.

¿Quién está en el Cuarto Día tras el cambio?

Actualmente, en el Cuarto Día duermen:

Facundo

Shiky

Mariana Botas

Ninel Conde

Dalílah Polanco

Priscila Valverde

Elaine Haro

Este cuarto mantiene un ambiente más relajado, pero con fuerte presencia femenina. El ingreso de Dalílah fue recibido con entusiasmo por quienes se identifican como las “inventadas”, quienes se volvieron amigas durante el reality.

¿Quién está en el Cuarto Noche ahora?

Tras el intercambio, el Cuarto Noche quedó conformado por:

Aldo de Nigris

Guana

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Adrián Di Monte

Mar Contreras

Abelito

Este grupo, con mayoría masculina, mostró una convivencia más enfocada en las estrategias del juego y el entrenamiento físico.

¿Qué es la Moneda del Destino en La Casa de los Famosos?

La Moneda del Destino es una dinámica inesperada del reality, cuyo objetivo es alterar las alianzas dentro de la casa. Al otorgar a un habitante el poder de intercambiar miembros entre los cuartos, se reconfiguran las estrategias y relaciones sociales del juego.

¿Será que existan nuevas rivalidades y venganzas?