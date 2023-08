Cuidado con la “tapa negra”, la estafa que sigue acechando en cajeros automáticos

Estafa en cajero automático. Foto: Captura de pantalla @oscar_ulises_el_mexicano

Usuarios de redes sociales han encendido las alarmas al difundir una advertencia sobre una clásica, pero eficaz forma de fraude en cajeros automáticos: la denominada “tapa negra”, que se ha convertido en el foco de atención, ya que los delincuentes la utilizan para manipular los dispositivos y cometer estafas bancarias.

Según la información compartida por el usuario de TikTok @oscar_ulises_el_mexicano, los estafadores colocan un plástico color negro sobre la ranura del dispensador de dinero en los cajeros automáticos. Esta tapa, aunque parece inofensiva, impide que el dinero salga y pretende hacer pensar a los usuarios que el cajero tiene una falla, al momento de realizar algún retiro.

La advertencia viral en cajeros automáticos

A través de un reel, el usuario denuncia que llevaba más de una hora en el cajero esperando recoger su dinero. Y es que, al momento de efectuar un retiro, el cajero se quedó pausado, sin darle su efectivo. Afortunadamente, se dio cuenta del truco y advirtió a sus seguidores sobre la estafa que sigue asechando a los cajeros automáticos.

Decidió quedarse ahí, para evitar que alguien llegara y retirara el dinero, que, se supone, tendría que haberse quedado atorado en la tapa.

Modus operandi de la estafa de la “tapa negra”

El modus operandi de los delincuentes que usan la estafa consiste en colocar un pedazo de plástico encima de la banda de donde sale el dinero. La tapa es idéntica, en cuanto a color y dimensiones, a la original, del cajreo automático.

De lejos, los delincuentes vigilan a la víctima, que intenta retirar dinero. Sin embargo, al momento de hacer la transacción, el dinero no puede salir, debido a que se atora con la “tapa negra”, que previamente se ha colocado.

El cliente, al no saber lo que ocurre, trata de llamar al teléfono del banco o buscar ayuda, alejándose del cajero: en esos momentos, el ladrón aprovecha para quitar el plástico y llevarse el dinero, que se quedó atorado por la tapa sobrepuesta.

Normalmente, caen las personas que no van acompañadas o que tienen prisa, y por la premura no revisan o piensan que no se les efectuó el retiro y se van, mientras los delincuentes regresan por el efectivo. Esta astuta técnica ha llevado a numerosas personas a ser víctimas de robos bancarios.

Recomendaciones para protegerse del fraude

Ante esta amenaza, se recomienda:

Inspeccionar el cajero antes de realizar cualquier transacción.

antes de realizar cualquier transacción. Revisar detalladamente la ranura del dispensador de dinero para asegurarte de que no haya ninguna etiqueta o dispositivo extraño.

la ranura del dispensador de dinero para asegurarte de que no haya ninguna etiqueta o dispositivo extraño. Al ingresar el NIP, proteger el teclado para evitar que sea registrado por personas o cámaras ocultas.

por personas o cámaras ocultas. Utilizar cajeros ubicados en lugares concurridos y bien iluminados, en sucursales bancarias o centros comerciales.

Si encuentras algún cajero con indicios de manipulación, reporta inmediatamente a las autoridades locales o al banco emisor de tu tarjeta.