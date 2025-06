Luis David González, influencer viral de San Juan de los Lagos, Jalisco, mejor conocida en redes como la Venenito, confirmó a través de un video su nueva identidad, así como su intención de someterse a una cirugía de busto.

A pesar de tener sólo 17 años, aseguró que ya cuenta con el permiso de su madre para realizarse el procedimiento cuando cumpla la mayoría de edad.

En un video compartido en redes sociales, la Venenito explicó:

“Sí se me va a dar la oportunidad de operarme, mi mamá ya me dio permiso. Mucha gente me dijo que no lo hiciera, pero con que mi mamá me dé permiso, lo demás me vale. Me voy a hacer el busto, unas chiquitas”.

La Venenito