Una mujer apodada como Lady Chelas fue captada en Tampico, Tamaulipas, cuando presuntamente robó un six de cerveza de un Oxxo y agredió a una cajera con una botella.

El hecho se volvió viral en redes sociales por lo peculiar de la escena.

Lady Chelas roba un six y arma pleito

De acuerdo con testigos, la mujer, identificada por clientes como Ericka Noemí, comenzó a gritar dentro de la tienda de conveniencia ubicada en la zona centro de Tampico.

La discusión escaló cuando tomó una botella de cerveza y la arrojó hacia la cajera sin importar a quién pudiera lastimar. Posteriormente, salió del establecimiento con un six de cervezas en la mano, mientras trabajadores intentaban detenerla.

La bautizan como #LadyChelas

El video del incidente rápidamente circuló en Facebook y X (antes Twitter), donde los usuarios apodaron a la mujer como #LadyChelas, sumándola a la larga lista de personajes virales.

Entre los comentarios que más destacaron se encuentran:

“Ya tenemos a nueva Lady: ahora es #LadyChelas”.

“Debería mejor invertir en un cartón y no andar arriesgando a los demás”.

“Pobre cajera, no es justo que las agredan por gente así”.

Autoridades aún no emiten postura

Hasta el momento, no se ha informado si la mujer fue detenida o si la tienda afectada presentó una denuncia formal. En casos similares, este tipo de conductas pueden considerarse robo y agresión, con sanciones que dependen de la denuncia de la parte afectada.

El hecho se suma a la lista de personajes que, por incidentes peculiares, se vuelven tendencia bajo el mote de “Lady” o “Lord” en las redes sociales.

