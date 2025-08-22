“Lady Cineteca” explota tras reclamo por no callarse durante una película

GENERANDO AUDIO...

“Lady Cineteca” tuvo que ser contenida por sus acompañantes. Foto: Cuartoscuro

Una mujer a quien le pidieron que se callara porque interrumpía una función de cine en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México (CDMX), reaccionó violentamente contra la persona que le reclamó, pero luego se justificó diciendo que tiene ataques de ira y ansiedad.

En un video que ya se ha hecho viral, se puede ver a la mujer cuando sale de control y un hombre debe sujetarla para que no se vaya a golpes contra la persona que le reclamó que interrumpía la función.

En redes sociales se ha difundido un video del momento en el que, visiblemente alterada, la chica manotea y grita en medio de la sala de cine, mientras las personas que iban con ella tratan de contenerla.

“Mejor cállate en el cine cuando pagues un boleto porque arruinas a todos la película”, se escucha que le dicen a la joven.

Pero la joven replica: “Soy una persona que tiene ataques de ansiedad, sí, y ataques de ira, sí, porque si te estoy pidiendo (lo dice gritando) cállate y déjame en paz no lo haces…”.

La cuenta de X que difundió el video en redes sociales, identificada como Sebastián Padrón, comentó que, aunque dijera tal cosa, eso no la justifica.

“Al final dijo que tenía ataques de ira y ansiedad, pero eso no justifica la pelea que quería iniciar desde que se lanzó a los golpes, solo porque se le dijo (durante y al final de la función) que guardara silencio”. Sebastián Padrón en X

Del episodio ocurrido la noche de este jueves en la Cineteca Nacional durante la película de Eddington de Ari Aster, también se anota que los acompañantes de “Lady Cineteca” intentaron todo el tiempo evitar confrontaciones mayores, tratando de calmar a la joven, sin embargo, en redes las opiniones se inclinaban a lo molesto que resulta que alguien interrumpa en una sala de cine, de esa manera, la película.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]