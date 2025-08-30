“Lady Jeep”: por librarse de una multa, atropella a un repartidor. VIDEO

GENERANDO AUDIO...

“Lady Jeep” arrolla a repartidor en Reforma e intenta escapar. GETTY

Lo que parecía un día normal en Paseo de la Reforma terminó en caos: una conductora a bordo de una camioneta Jeep atropelló a un repartidor de aplicación e intentó escapar, pero un policía de la SSC CDMX frustró su huida. El hecho ocurrió cuando la mujer manejaba de forma imprudente, tuvo un roce con otro vehículo y en su intento por avanzar derribó a un joven en moto.

El momento quedó grabado y en segundos se hizo viral en redes sociales, donde la bautizaron como “Lady Jeep”. Entre enojo e indignación, usuarios exigieron #JusticiaParaRepartidores y pidieron que no quede impune.

“Lady Jeep” intentó escapar pero fue detenida

De acuerdo con la SSC, un policía motorizado de tránsito presenció la maniobra peligrosa de la conductora y le pidió manejar con precaución. Ella hizo caso omiso, aceleró y tiró de su motocicleta al joven que circulaba a un costado. El uniformado inició la persecución y logró cerrarle el paso metros más adelante para detenerla.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al motociclista lesionado. Afortunadamente, determinaron que no necesitaba traslado hospitalario. El conductor del vehículo con el que “Lady Jeep” tuvo el roce inicial también permaneció en el sitio.

La camioneta no tiene multas previas

Según el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, el vehículo con placas PCA 8041 no registra multas ni adeudos. Sin embargo, internautas señalaron que eso no borra la gravedad del incidente. “Aunque sea la primera vez, no puede quedar sin castigo”, comentaron en X (antes Twitter).

La escena desató cientos de reacciones. Algunos usuarios la compararon con otros casos de “Ladies y Lords al volante”, mientras que otros exigieron que enfrente un proceso legal.

La SSC aclaró en un boletín que tras ser detenida por un policía de tránsito, la mujer llegó a un acuerdo con los afectados y no fue trasladada al Ministerio Público.