“Lady peruana” rompe el silencio. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Luego de que se hiciera viral agrediendo a personal de un edificio a quienes, incluso, reta a pegarle, la mujer bautizada en las redes sociales como “Lady peruana”, dio su versión y aseguró que es víctima de acoso por parte de persona de la administración del edificio que habita.

“Lady peruana” da su versión de los hechos.

A través de un video compartido por la cuenta de Chisme TV, la mujer acusó a Mario y Abigail, la persona a la que insultó, eran parte un acoso diario que dijo sufrir. De acuerdo con su versión, al hombre lo señaló de hacer tocamiento de sus partes íntimas cada que la veía, por lo que, dijo, ya presentó una denuncia por acoso sexual.

“Mario empezaba a molestarme, me llamaba a mi casa, cuando bajaba a pedir algún recibo comenzaba a tocar sus partes, a temblar. Es un asco de persona. Tiene su denuncia como acoso sexual en la fiscalía”.

Sobre la mujer a la que insultó e identificó como Abigail, “Lady peruana” dijo ser víctima de insultos y acoso.

“Esta mujer, es una mujer que me ha venido insultando, acosando, molestando día y noche y está contratada para hacerlo”

Luego de asegurar ser víctima, “Lady peruana” afirmó que las palabras que utilizó no fueron las correctas, así como su forma de actuar, pues en el video que se viralizó se ve como, incluso, escupe a su contrincante.

“Los términos que utilicé no fueron los correctos porque la violencia no va a traer nada bueno, obviamente, ella me provocó. No justifica los términos que utilicé, no justifica la violencia, pero yo he sido violentada por estas personas en repetidas ocasiones anteriormente”

¿Qué hizo “Lady peruana”?

A través de redes sociales, se viralizó el caso de “Lady peruana” quien insulta y agrede a trabajadores del edificio que habita. En la grabación la mujer escupe, al menos, en un par de ocasiones, asegura que lo hace porque “se lo merecen”.

Según reportes, la llamada “Lady peruana” tendría tres denuncias por su comportamiento agresivo, situación que también habría sido reportada por sus vecinos.