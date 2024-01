Lo cacharon: limpiaparabrisas finge ser atropellado; video

Limpiaparabrisas finge ser atropellado. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un limpiaparabrisas quedó al descubierto cuando fingió ser atropellado por un automovilista luego de que se negara a que limpiara el cristal de su carro. El momento se compartió en redes sociales y rápidamente se hizo viral.

¿Cómo fue la actuación del limpiaparabrisas que fingió ser atropellado?

La actuación del limpiaparabrisas comenzó después de que el conductor no quisiera hacer usos de sus servicios de limpieza para su unidad. Aunque no se dio cuenta de que todo había quedado en video gracias a una cámara de seguridad del carro.

Advertencia; el siguiente material contiene lenguaje altisonante. Se recomienda discreción:

Ver más ¡Alerta! 🚨

Nuestro radioescucha nos comparte este video impactante. Un limpiaparabrisas intenta extorsionar a una pareja simulando un atropello. La violencia no tiene lugar en nuestras calles. Comparte para concientizar sobre estos casos y fomentar un entorno seguro para todos.… pic.twitter.com/wSmI1HoRQP — KCDMXRadio.com (@KcdmxRadio) January 31, 2024

“Así está bien, amigo. Gracias” se escucha decir a los tripulantes del carro al limpiaparabrisas que se encontraba en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez.

Aunque todo parecía marchar con calma, segundos después, el hombre que estaba de limpiaparabrisas en calles de la Ciudad de México caminó frente al carro para lanzarse, de espaldas, al cofre y dejarse caer.

Ante la acción del sujeto, los tripulantes del automóvil mostraron su sorpresa e, incluso, por unos momentos se rieron de lo chusco de la situación. Sin embargo, el limpiaparabrisas se levantó molesto y comenzó a golpear el carro.

“¡Qué te pasa! Fíjate, me aventaste”, comienza a gritar el sujeto mientras golpea el automóvil.

Momentos después, el hombre encara al conductor e insiste en que fue aventado por la unidad.

“¿Por qué me aventaste? Respóndeme, ¿por qué me aventaste?”, cuestiona el limpiaparabrisas, mientras el conductor, calmado, afirma que no fue así.

“Yo no te aventé. No me vuelvas a pegar. Yo estoy avanzando y tú te aventaste al carro”, se escucha decir al conductor.

Sin embargo, el hombre insiste en que el conductor le aventó el carro y entre gritos e insultos le exige una explicación.

De acuerdo con reportes, la actuación del limpiaparabrisas se había tratado de una manera de extorsión; sin embargo, todo quedó en evidencia gracias a la cámara de seguridad.