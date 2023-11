“Es más empresario que yo”: limpiaparabrisas sorprende “cobrando” con terminal bancaria

¿No traes cambio? No hay problema. Foto: Captura de pantalla.

“A la vuelta, jefe”, “No traigo cambio”: si ésas eran tus frases para no darle una monedita al limpiaparabrisas del semáforo, te comentamos que ya no habrá excusas.

Sorprende a automovilista limpiaparabrisas cobrando con terminal

No solamente el de la tiendita o el de los tacos ya te acepta tarjeta de crédito o débito, sino también esa persona que aprovecha la luz roja del semáforo para limpiar tu parabrisas.

Así lo evidenció el ocupante de un automóvil que grabó cuando el hombre terminaba de limpiar y se le acercó para mostrarle la terminal para pagar por el servicio.

Pero todo sería una broma por parte del limpiaparabrisas, ya que el aparato no aparece prendido, además de que necesita internet.

“Es más empresario que yo”

Sin embargo, los usuarios de redes sociales destacaron la “innovación” en el servicio por parte de las personas que diariamente se topan los automovilistas en las calles.

Aquí algunas de las reacciones:

“Ese w$#” es más empresario que yo!!!”

“El futuro ya está aquí”

“Ya no puedes aplicar la de ‘No tengo nada flaquito’”

“No importando el oficio, un techie siempre va a la delantera en todo. Este es un empresario visionario que debe estar con Mark Zuckerberg”

Hasta el momento, se desconoce en qué ciudad o calle aparece el limpiaparabrisas del semáforo cobrando con una terminal bancaria.