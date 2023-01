Línea aérea pierde a perros en Turquía y se hace viral. Foto: Captura de pantalla

Días atrás una aerolínea perdió 4 perros y nunca imaginó lo que se le vendría, pues la magia de la redes sociales viralizó un video donde el dueño de estos lomitos tiene un ataque de pánico en pleno aeropuerto al enterarse de que sus “hijos” estaban desaparecidos.

¿Línea aérea pierde a perros en Turquía?

Vayamos por partes, Joao Paulo de Costa, un hombre que se define como “criador y manejador experto de la raza Papillon”, tenía que tomar un vuelo, como muchas personas en el planeta solemos hacer; sin embargo, una línea aérea pierde a sus perros en Turquía, y termina protagonizando una grabación que ha sido ampliamente compartida en redes.

Y es que, aunque lo creas o no, tener un perro tiene ventajas para la salud mental, esto aunado a que no solamente son vistos como una mascota, si no como un miembro más de la familia, así podemos entender la enorme agonía que Joao tenía al ver que sus amados lomitos estaban perdidos.

De esta manera, el hombre comienza a tener un colapso emocional muy fuerte y comienza a gritarle a los encargados en la terminal aérea “Quiero ver a mis perros, muéstrenme a mis perros, quiero verlos ahora, son mi vida, quiero ver a mis perros“.

¿Encontraron a los lomitos, o los dieron por perdidos?

Ante el temor y la idea de que varios perros son robados, para diferentes finalidades, Joao pasó de la tristeza a la alegría, pues finalmente sus “bebés” volvieron a su regazo, y así lo compartió mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Versiones extraoficiales señalan que los curiosos animales fueron hallados en una escala en Suiza; ahora, de esta manera el hombre continuaría con su vida, y con la anécdota de que alguna vez una línea aérea perdió a sus perros en Turquía.