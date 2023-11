¡En la calle, pero cantando las del “Sol”! Fans de Luis Miguel disfrutan del concierto en la banqueta

Luis Miguel pone a cantar a sus fans de Monterrey en la calle. Foto: Cuartoscuro

Luis Miguel ha causado gran revuelo en su regreso a los escenarios y sus fans han hecho de todo para poder ser parte de los conciertos del “Sol”; y aunque el cantante logró agotar los lugares rápidamente, ése no fue impedimento para que sus seguidores no corearan, desde afuera, los éxitos del intérprete.

Fue un usuario de Tiktok identificado como Saúl Valadez quien compartió cómo los fans que tiene Luis Miguel en Monterrey, Nuevo León, no perdieron oportunidad para poder ser testigos, desde la calle, del regreso del “Sol”.

En el video, se ve a gran cantidad de personas en las inmediaciones del recinto en donde se presentó Luis Miguel en la ciudad en el norte del país. La distancia no fue impedimento para que los fans que no alcanzaron boleto acompañaran con sus coros al famoso en las decenas de canciones con las que deleita a sus seguidores.

Video de fans del “Sol” cantando en la calle divide opiniones

Luego de que las grabaciones comenzaron a viralizarse en redes sociales, comenzó el debate entre los cibernautas, pues mientras unos defendían a los fans en la calle, otros, los menos, criticaron que se dieran cita en la vía pública al no alcanzar boleto.

Aunque hubo quien propuso que el “Sol” tuviera una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México.

“No cabe duda que Luis Miguel es una estrella”, “Si no ven nada ni nada a que van y están ahí. No sean nacos”, “Qué grande, ¿qué otro artista logra esto?”, “¿Por qué graban el muro?”, “Ojalá Luis Miguel vea a todas estas pobres almas que no tenemos dinero para un boleto y se presente en el zócalo de la CDMX”, “Ya me vi, cantando afuera del estadio tecnológico de Oaxaca”, “Sólo él podría causar eso”, “Demostración de amor a Luis Miguel. México con Luis Miguel”, son parte de los comentarios que se pueden leer de los cibernautas