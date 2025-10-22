Luisito Comunica es rechazado y le niegan visa para India: “Me mandaron a la Burger”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica compartió su frustración a través de redes sociales, luego de que las autoridades migratorias de la India le negaran la visa. El influencer tenía todo preparado para documentar el festival “Gore Habba”.

Luisito explicó que dicho festejo consiste en que los participantes se lanzan excrementos de vaca unos a otros, creyendo que trae buena suerte y tiene propiedades curativas.

¿Por qué le negaron la entrada a la India a Luisito Comunica?

Luisito Comunica compartió en sus historia de instagram que había planeado un viaje con meses de anticipación, con el objetivo de mostrar a sus seguidores una festividad de la India. El creador de contenido llegó a las lagrimas pues el rechazo de su visa fue sin razón alguna.

“No me dieron ninguna razón, me rechazaron la visa online, luego vine a la High Commission of India a rogarles, traje todos mis documentos…se portaron superfeos, supergroseros. Me pone muy triste, yo tenía muchas ganas de hacer esta travesía superinteresante y me dijeron no puedes entrar, vete a la burger” Luisito Comunica

Seguidores le mandan comentarios de ánimo al influencer

Luego de que le fue negada la visa, los comentarios de parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Al haberse mostrado destrozado por dicha situación, le enviaron mensajes de ánimo.

“La caca de vaca se pierde de ti Luisito, ya será el próximo año. Ánimo” , dijo.

Luego de compartir su sentir con su comunidad, mencionó que no todo estaba perdido. Aunque a él no le aprobaron la visa, a su amigo “Cucho” sí y él sería el encargado de documentar el festival.

¿Qué es el “Gorehabba”?

El Gorehabba se trata de un festival hinduista que se celebra en la India. Los participantes se salpican estiércol de vaca unos a otros. Se lleva a cabo un día después del festival de Diwali, específicamente después del Bali Padyami, en la pequeña aldea de Gumatapura, que se encuentra en la frontera de los estados de Karnataka y Tamil Nadu.

En su mayoría hombres y jóvenes del pueblo, creen que al participar en el ritual tendrán beneficios para la salud y “nunca se enfermarán”. Es una tradición local y comunitaria que forma parte de las celebraciones posteriores a Diwali en esa región