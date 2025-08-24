Manicurista crea pico con acrílico a un pajarito y genera debate

GENERANDO AUDIO...

Al momento el pajarito está bien. Foto: Shutterstock

En redes sociales, una manicurista se volvió viral tras ayudar a un pajarito (polluelo de cotorro) que había perdido parte de su pico, fabricándole una prótesis improvisada con acrílico, el mismo material que suele emplear en uñas postizas. El gesto, que fue grabado en video y publicado en TikTok, dividió opiniones entre quienes lo consideraron un acto de solidaridad y quienes alertaron sobre los riesgos para la salud del animal.

Video: manicurista improvisa pico de acrílico para pajarito

Los hechos ocurrieron en Venezuela y fueron viralizados por la usuaria @elianareyes91; las imágenes muestran cómo llega el ave de plumaje en tonos negros y blancos, sin la parte superior del pico. Más adelante, se observa cómo la joven le construye un sustituto de color durazno para que pudiera comer y respirar con mayor facilidad. La grabación rápidamente superó miles de reproducciones y comentarios.

En la sección de comentarios, muchos internautas aplaudieron la creatividad y el deseo de ayudar de la manicurista, destacando su ingenio para darle una oportunidad de sobrevivir al pequeño cotorro. Sin embargo, otra parte de la audiencia cuestionó duramente la acción, señalando que el acrílico no es un material diseñado para aves y que lo correcto era llevar al animal con un veterinario especializado.

La joven explicó que lo hizo a petición de una vecina y que en todo momento revisó que el ave estuviera bien. En varios comentarios la manicurista respondió que lo hizo con cariño y que hasta donde pudo observar, el pajarito no presentó daños ni molestias tras recibir la prótesis.

De acuerdo con especialistas en fauna, la intención pudo ser noble, pero el procedimiento no es seguro. El acrílico de uñas puede liberar sustancias tóxicas, ocasionar infecciones e incluso afectar el crecimiento natural del pico. Lo recomendable en estos casos es acudir con un veterinario especializado en aves exóticas, quien puede colocar prótesis con resinas médicas aprobadas.

