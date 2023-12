“Qué más se podría esperar”: Marco Beltrán, peleador de la UFC, denunció a su exnovia por agresión; pide ayuda de la Fiscalía

Marco Beltrán, peleador mexicano en Ultimate Fighting Championship (UFC), denunció a su expareja, Melissa Jurado, por agresiones y pidió el apoyo de las autoridades.

A finales del pasado mes de octubre, Marco Beltrán publicó en su cuenta de Instagram que tuvo que abandonar México porque recibió amenazas por parte de Melissa Jurado, su exnovia.

La publicación va acompañada de videos en los que se ve al peleador de la UFC con sangre en la nariz y moretones en el rostro. De acuerdo con su versión, lo “levantaron” en un barrio de la Ciudad de México.

Beltrán también menciona que Melissa, y su hermana Fernanda, son “peligrosas” porque se dedican a extorsionar a los hombres en redes sociales, y están “coludidas con el crimen”.

Este caso volvió a salir a la luz porque el periodista Carlos Jiménez publicó en X (antes Twitter) que Marco Beltrán pide la ayuda de la Fiscalía de la CDMX para que pueda regresar al país.

La versión de Marco Beltrán es sólo una parte de esta historia.

Melissa Jurado, influencer conocida como la “Princesa Saiyajin”, también denunció al peleador de la UFC por violencia de género. Fue en julio de 2021 mediante una publicación en Instagram.

La influencer comentó en su denuncia que Marco la agredía física y psicológicamente. Como prueba, agrega una fotografía en la que muestra su pierna llena de moretones.

“Yo sé que en las redes sociales todo puede parecer muy perfecto, pero no es así, Marco en varias ocasiones me pateó, me aventó al piso, me jaló el cabello, me ahorcó (…) Me decía: “no, yo no te pegué, porque si yo te pegara, ya estarías muerta”.

Publicó Melissa Jurado en Instagram