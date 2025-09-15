GENERANDO AUDIO...

Final inesperado para los fans de Kimetsu no Yaiba. Foto: Roberto Tovar

Un grupo de mariachis se volvió viral tras equivocarse de sala de cine. Los músicos entraron al final del estreno de Demon Slayer: Castillo infinito y tocaron “Yo soy tu amigo fiel”, tema icónico de Toy Story, provocando sorpresa y risas entre los asistentes.

El icónico momento se volvió viral en redes sociales, donde testigos grabaron la extraña escena que sólo podría ocurrir en el México Mágico.

La cinta de Kimetsu no Yaiba dejó un cierre lleno de drama y emoción. Sin embargo, ese ambiente se rompió de golpe cuando los mariachis aparecieron con trompetas y guitarras, listos para animar la sala.

Ocho mariachis, vestidos con sus trajes típicos y sus instrumentos, alegraron a los asistentes quienes tenían la sala llena y sus combos vacíos.

Según testigos, los músicos estaban contratados para una función especial por el 30 aniversario de Toy Story, pero por error entraron a la proyección de Demon Slayer.

Mariachis alegran función de Demon Slayer

El público, aún conmovido por la intensidad del final, terminó riendo y cantando al ritmo de la popular canción de Disney-Pixar. Videos del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fans bautizaron la escena como un cruce inesperado entre dos mundos que nadie imaginaba.

Usuarios bromearon con que el “alma de Rengoku envió a los mariachis desde el más allá para levantar el ánimo”. Otros aseguraron que se trató de una broma planeada y no de un error genuino.

Éstos son algunos de los comentarios:

“De tragedia épica a fiesta mexicana en 5 segundos”.

“Yo llorando por los Hashira… y de repente: ‘Yo soy tu amigo fiel’”.

“El multiverso se expande”.

