El nombre de Leonardo Luna Flores se ha vuelto viral, después de que este usuario de TikTok grabó cuando intentó comprar por internet un auto convertible MX-5 en la página de Mazda en 520 pesos, esperando que la marca y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) respetaran el precio.

Pero ahora todo estaría resultando contraproducente para el joven, ya que la empresa japonesa procederá legalmente al señalar que hubo una alteración en el precio.

Todo inició cuando el usuario de TikTok Leonardo Luna Flores (@leonardolunaflores) evidenció, el día 15 de julio, el supuesto error, en la página oficial de Mazda, en el precio de uno de sus automóviles.

Al comparar el precio de otras unidades, cuyos números eran separados por una coma para leer el valor en el mercado, el del modelo MX-5 2024 tenía un punto, por lo que aparecía “desde 519.900” pesos.

Como ha ocurrido en otros casos, en donde los errores al poner el precio de productos terminan por respetarse, Leonardo intentó hacer la compra.

En su grabación, que también compartió en redes sociales, enseñó el paso a paso de la adquisición, concluyendo que el precio total del coche sí era de 519.9 pesos.

Esta singular compra que hizo el joven usuario de internet se viralizó en redes sociales, generando más de 8 millones de reproducciones.

Sin embargo, también ocasionaron diversos comentarios criticando la forma de aprovecharse del supuesto error en el precio del producto.

Por su parte, el fabricante de autos respondió con un comunicado hasta este miércoles 24 de julio, el cual indicaba que procedería legalmente en contra de Leonardo Luna Flores.

Argumenta que, tras dar seguimiento al caso, encontró que el usuario “realizó una serie de comprobables conductas delictivas con el fin de alterar el precio publicado”, manifestó.

Ante estas señalizaciones, Leonardo Luna Flores negó haber hackeado la página de internet, agregando que antes de acudir a Profeco para hacer válido el precio de 519 pesos, pidió una solución a la firma japonesa.

En su misma cuenta de TikTok, narró su versión de los hechos.

Dijo que intentó comunicarse con la ensambladora para que le dieran una solución a lo ocurrido, cosa que no pasó.

“Yo desconozco de páginas web, de toda esa onda no sé. Me impresiona porque antes de ir a Profeco, intenté comunicarme varias veces con Mazda y sus mensajes me dejaban en visto, sus asesores simplemente descartaban la llamada y no le tomaban importancia”.

La única respuesta por parte de Mazda es que ese precio del vehículo MX-5 no podía ser posible, lo cual le molestó a Leonardo.

“Me dice (…) los precios no pueden ser posibles, no puede ser posible ese precio en la página y me dejan en visto. Eso a mí me molesta y es donde acudo a Profeco. Si no se hubiera hecho viral ni siquiera ellos emiten boletín, yo les valgo total ente ma$%&, pero no. Ya que se empieza a hacer viral, ahora sí dicen que fui yo el que hackeo la página y quiero aprovecharme cuando yo les pedí una solución”.

Leonardo Luna Flores.