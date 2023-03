“Medio metro” es ignorado por Sonido Pirata en Puebla

“Medio metro” fue ignorado. Foto: Captura de Sonidero Latino TV

Durante una presentación de Sonido Pirata en San Juan Tianguismanalco, Puebla, el líder del sonidero, Julián Ramírez, tuvo un reencuentro con “Medio metro“; sin embargo, no fue miel sobre hojuelas, porque ignoró al famoso bailarín.

En redes sociales se viralizó el video en donde se puede observar a “Medio metro” en el escenario y al líder de Sonido Pirata, Julián. El famoso bailarín estaba acompañado por una conductora de un canal de YouTube.

La conductora pedía al líder de Sonido Pirata voltear para saludar a “Medio metro“, pero éste lo ignoró de forma épica. Tras el desaire, mediante su cuenta de Twitter, el bailarín explicó lo ocurrido, pues, algunos mencionaron que el público lo bajó del escenario.

“Dicen que el público me bajó del escenario, pero la realidad es que, ante la actitud de Julián, decidí bajarme porque él no quiso saludarme”.

Ver más Voy a aclarar lo que paso con sonido pirata en el escenario.

Abro hilo… pic.twitter.com/pgfBdBrlfb — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 23, 2023

En el hilo, “Medio metro”, no desaprovechó para opinar del cabecilla de Sonido Pirata:

“Pero va Julián, es lo que me gano por querer acercarme contigo, pero es la última vez, mi pecho no es bodega y por eso te digo que dejes de ser así de abusivo en los pagos, tu hija y tú se quedan con todo, bien lo dijo la ‘Pompis’, ya hasta mi reemplazo se dio cuenta”.

Tras ser ignorado, “Medio metro” no dudó en “mandarle un saludo” a la mamá de Julián:

“Pero en fin Julián, por eso la vida te ha castigado así, recuerda el karma y aunque me dejaste mal ante todos, yo no te he quemado como tú lo hiciste con tu otra familia, por eso nunca llevabas dinero a tu casa, pero CHTPM”.

Luego de que el bailarín se separó del Sonido Pirata, los dimes y diretes entre ellos no se han hecho esperar.