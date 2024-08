¿Se pasaron de codos? Mesero regresa propina a cliente y genera debate: “Es una burla”

Mesero regresa propina a cliente en restaurante. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un mesero se volvió viral por regresar una propina de 36 pesos a un comensal en un restaurante de Nayarit. ¿Qué dijo? En Unotv.com te compartimos los detalles.

Mesero regresa propina a cliente en restaurante y genera debate

A través de un video, un mesero se quejó de un cliente por dejarle una propina que, al parecer, no era la adecuada para la cantidad que pagó en el restaurante.

@el.tio.padrino4 Devolvio 36 pesos de propina por que le parecia poco ♬ sonido original – El Tio Padrino

“De 1200 pesos me dieron nada más 36 pesos. En cuanto vi que me dejaron esa cantidad de dinero, lo agarré, me los llevé y se los entregué en la mano. Ese dinero es una burla”, dijo el joven.

El mesero aseguró que, si los comensales tienen el dinero suficiente para pagar cuentas altas, deberían dejar una buena propina.

“Si tienen el dinero para pagar una cuenta de esas, tienen para dar propina. No se me hace justo. La propina debe ser obligatoria”, señaló el joven con molestia.

De igual forma, el mesero señaló que en Nayarit la gente es muy agarrada, por lo que no suelen dejar propina.

“Aquí en Nayarit la gente es muy llorona, no quiere pagar, no quiere dar nada. Me la ch*ngo trabajando. Yo no quiero sus míseras. Deben de dar lo que es justo”, expresó el joven.

¿Qué dicen los usuarios del mesero que regresó el dinero al comensal?

Los usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar al video del mesero que se quejó de un cliente por dejar 36 pesos de propina en un restaurante.

“Está mal”, “Por algo le dejaron eso”, “No es obligatoria”, “La gente deja lo que considera bien”, “Mejor que le suban el sueldo” y “Es un naco”, son algunos de los comentarios.

En México, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la propina no es obligatoria, por lo que el incentivo depende del consumidor.