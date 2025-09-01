GENERANDO AUDIO...

Ve dónde encontrar capibaras. Foto: UnoTV

El capibara se ha convertido en la estrella viral tanto de México como del mundo animal este 2025, y no es sorpresa: estos roedores gigantes y de carácter tranquilo han conquistado redes sociales y corazones de todas las edades; si quieres saber dónde ver a estas adorables criaturas en tu estado, aquí te dejamos los mejores lugares para visitarlas, con actividades, horarios y tips para acercarte a ellas de manera segura.

Si creías que los gatos y los perros eran los reyes de internet, prepárate: los capibaras se han robado el corazón de todos.

¿Dónde ver capibaras en México? Checa estados con estos animalitos

Ciudad de México

Capibaras del Acuario Michin. Foto: Jennifer Turrubiartes

En la capital, el Zoológico de Chapultepec te espera con entrada gratuita de martes a domingo de 9:00 a 16:30 horas. Aquí no sólo podrás observar capibaras, sino también participar en actividades educativas que enseñan sobre su comportamiento y cuidado. Muy cerca, el Zoológico de San Juan de Aragón ofrece un horario similar y acceso libre, ideal para pasar un día familiar aprendiendo sobre estos tiernos animales.

Si quieres algo más cercano y divertido, el Acuario Michin en Calz. San Juan de Aragón 389 ofrece una experiencia interactiva: puedes acariciarlas, alimentarlas y aprender todos sus secretos por 150 pesos extra sobre la entrada general. Eso sí, el pase está sujeto a disponibilidad, ¡así que consulta en taquilla antes de ir!

Aguascalientes

En el Parque Recreativo Miguel Hidalgo se exhibió una pareja de capibaras prestada para los festejos del Día del Niño. La hembra ya fue devuelta a su propietario para gestación, ¡y se esperan hasta ocho crías! Mientras tanto, el macho sigue encantando a los visitantes, quienes pueden acercarse y disfrutar de este adorable animal.

Baja California

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda inauguró Capybara Village dentro del Parque Ecoturístico Pai Pai. Por 250 pesos puedes verlos, y si quieres una experiencia cercana, cuesta 300 pesos adicionales. Es el lugar perfecto para aprender sobre la especie y tomar fotos tiernísimas.

Chiapas

En ZooMAT, Tuxtla Gutiérrez, los capibaras viven en hábitats naturales dentro de una reserva ecológica. Este zoológico combina educación y conservación, así que además de verlos, puedes aprender sobre su importancia ecológica.

Durango

El Zoológico Sahuatoba recibió recientemente un capibara desde Nuevo León, y le adaptaron un espacio especial. Los visitantes pueden observar cómo se comporta en su nuevo hábitat y disfrutar de un encuentro seguro y educativo.

¿Dónde ver a un capibara en el Estado de México?

Si estás por el Estado de México, en Parque Ecológico Zacango de Calimaya encontrarás amplios espacios naturales donde las capibaras viven cómodas y seguras. Otra opción es Hacienda Panoaya, en Amecameca, que tiene una zona de contacto para verlas de cerca sin riesgos.

@haciendapanoaya Puedes entrar y convivir con capibaras en #HaciendaPanoaya todos los días desde las 10 de la mañana. 😍 www.haciendapanoaya.com ♬ Funny – Gold-Tiger

Guanajuato

En ZooLeón, el Departamento de Educación organiza visitas los sábados y domingos a las 14:00 y 15:00 horas para conocer a los capibaras. Para acceder a esta actividad, debes agendar tu visita por teléfono.

Jalisco

El Zoológico de Guadalajara cuenta con una de las colecciones más grandes del país y capibaras en su sección de fauna sudamericana. Una visita ideal para familias y amantes de los animales.

Michoacán

En Parque Zoológico Benito Juárez, Morelia, las capibaras son las estrellas de un área interactiva donde los visitantes aprenden sobre su comportamiento y cuidado.

Morelos

Zoofari Morelos, ubicado en Huajintlán, Amacuzac, ofrece contacto seguro con capibaras y actividades educativas, perfecto para un día familiar de aventuras y fotos adorables.

Nuevo León anunció nacimiento de capibara; ve dónde verlo

El Bioparque Estrella Monterrey, en Montemorelos, recibió hace poco una cría que se ha convertido en la sensación del parque. Los visitantes disfrutan verla crecer y jugar, ideal para fotos virales este verano.

Puebla

En Africam Safari puedes ver capibaras en una experiencia semisalvaje, ya sea desde tu auto o en tours guiados, rodeados de naturaleza y otros animales.

Sinaloa

En Gran Acuario Mazatlán, la nueva Casa Capibara permite conocer a estos roedores todos los días, en un espacio seguro y educativo.

Tamaulipas

El Zoológico de Nuevo Laredo ofrece actividades educativas los fines de semana, con capibaras como principales protagonistas.

Tlaxcala

En el Zoológico del Altiplano los capibaras viven tranquilos y los visitantes pueden conocerlos de cerca, aprendiendo sobre su comportamiento y cuidados.

Yucatán

Finalmente, en Zoológico Animaya, Mérida, se encuentra la única pareja de capibaras de la región. Habitan en el Jardín de Epifitas, con zonas de agua amplias y alimentación adecuada para su bienestar.

