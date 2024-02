¿Exageró? Modelo finge su muerte para hacer conciencia sobre cáncer cervical

Foto: GettyImages

Una modelo e influencer de India fingió su muerte en redes sociales para hacer conciencia sobre el cáncer de cuello uterino, padecimiento por el que comprometió realizando campañas y hablando con mujeres sobre la importancia que tienen los diagnósticos preventivos.

En sus redes sociales sorprendió una imagen en la que supuestamente su equipo de trabajo informaba sobre la partida de la modelo, a quien en redes sociales se le identifica como Poonam; esto fue lo que se explicó sobre la muerte falsa.

“Esta mañana es difícil para nosotros y nos entristece profundamente informarles que hemos perdido a nuestro querida Poonam debido al cáncer de cuello uterino. Cada forma de vida que alguna vez entró en contacto con ella fue recibida con puro amor y bondad en este momento de dolor. Solicitamos privacidad mientras la recordamos con cariño por todo lo que compartimos” Se lee en la publicación.

Modelo fingió muerte: ¿cómo desmintió dicha versión?

Seguidores y fans de la modelo se mostraron consternados con la noticia y horas más tarde la modelo publicó un video en el que explicó su post anterior. Esto es lo que dijo:

Me siento obligada a compartir algo importante con todos ustedes: estoy aquí, viva. El cáncer de cuello uterino no me cobró la vida, pero trágicamente se ha cobrado la vida de miles de mujeres debido a la falta de conocimiento sobre cómo abordar esta enfermedad.

La modelo aseguró que a diferencia de otros tipos de cáncer, el de cuello uterino se puede prevenir por completo.

