¿La Casa de los Famosos o casa embrujada? Foto: Getty Images

La Casa de los Famosos ha dado de qué hablar no sólo por las peleas y romances, sino también por momentos que pusieron la piel de gallina a los habitantes.

Desde supuestas apariciones paranormales hasta bromas que parecían sacadas de una película de terror, aquí en Unotv.com te contamos los cinco sucesos más escalofriantes de esta temporada.

1. Cámaras captan actividad paranormal en el baño

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la madrugada, cuando las cámaras captaron supuesta actividad paranormal en el baño.

Varios usuarios en redes aseguraron que ese mueble daba más contenido que algunos habitantes de la casa, ya que no es la primera vez que tiene movimiento sin que nadie lo use. El cajón se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

2. Ronquidos extraños en la habitación

Los seguidores no pasaron por alto unos ronquidos extraños que se escucharon en la habitación durante la noche. Entre bromas, los fans aseguraron que algún habitante podría estar poseído, alimentando las teorías de fenómenos sobrenaturales dentro del reality.

3. Paty “La Cabezona”, la nueva integrante terrorífica

Los habitantes se llevaron un susto cuando apareció Paty “La Cabezona”. Su presencia generó tensión y hasta miedo entre algunos concursantes, quienes no sabían si reír o asustarse con la nueva “integrante” del show.

Abelito y Aldo de Nigris propusieron crear una muñeca con ropa y almohadas de los habitantes. El objetivo era dejarla en el baño para asustar al primero que entrara.

La reacción fue inmediata: varios concursantes gritaron al verla, pensando que era una nueva presencia dentro del cuarto noche.

4. Lamentos en la madrugada

El propio Abelito confesó que en más de una ocasión escuchó lamentos y risas extrañas cuando iba al baño en la madrugada.

“Por poco me %$& en los pantalones, quería ir por agua y ya no fui”.

5. Ruidos y movimientos a las 3 a.m.

Gritos, golpes y hasta risas extrañas han despertado a los habitantes. Muchos dicen que esa es “la hora del diablo” y que la casa realmente está embrujada.

En varias ocasiones, puertas del vestidor se han abierto y cerrado sin que nadie esté ahí. Los participantes ya no saben si es el aire o algo paranormal.

Con estos sucesos, la Casa de los Famosos no sólo se ha convertido en un reality de drama y polémica, sino también en un escenario digno de una película de terror.