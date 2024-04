¡Comparte la suerte! Motociclista se encuentra 3,200 pesos tirados en billetes sobre una avenida de Monterrey

Motociclista se arriesgó por el dinero en la vialidad. FOTO: @kn.axxilocos, TikTok

Se viraliza video de un motociclista que se encontró con 3,200 pesos en efectivo en una vía rápida en Monterrey, Nuevo León, fue recogiendo billete por billete.

Un sueño hecho realidad para varios es encontrarse con dinero en efectivo sin dueño en alguna calle, al parecer a un biker lo cumplió y lo compartió en sus redes sociales.

Motociclista encuentra dinero en la calle

El usuario @kn.axxilocos, publicó un video a través de la plataforma TikTok, que actualmente cuenta con más de 225 mil visitas, por mostrar la suerte que tuvo en su camino.

El video en cuestión de alrededor de un minuto, cuenta que se encontró dinero tirado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en Monterrey, Nuevo León.

En la grabación se puede ver que trae varios billetes de cien pesos en las manos, mismos que guarda en una mochila, al tiempo que comparte “Que felicidad”.

Al parecer se encontraba circulando cuando se encontró en el camino varios billetes de la denominación mencionada, acompañado de billetes de 50 pesos.

Decidió realizar la grabación de algunos de ellos mientras los agarraba para demostrar la veracidad de su historia.

Lo cuestionable es que se encontraba sobre la vía rápida, arriesgándose a un accidente, detuvo su motocicleta y se bajó a para ir recogiendo el dinero en el camino.

Sabía que lo que hacía era peligroso, por lo que en una parte del video lo indicó con el siguiente texto:

“Como todos saben y están en lo correcto, lo que yo hice está demasiado mal, no lo hagan ustedes”. @kn.axxilocos, TikTok.

Menciona que, al buscar y recoger los billetes de la vialidad en Monterrey, se percató de que no hubiera muchos autos cerca, aun así, se arriesgó mucho al realizar la acción.

Incluso aceptó la crítica, confirmando que fue un error lo que hizo.

Casi para finalizar el video, muestra el monto de dinero acumulado e indica que fue un total de 3,200 pesos los recogidos en su recorrido.

Internautas cuestionan al motociclista y juegan con opiniones

Los comentarios no se podían hacer esperar, en uno de ellos le cuestionaron la velocidad a la que iba y si los billetes no se volaron con el aire, a lo que contestó que pasó dos veces por la zona y reafirmó que los videos demuestran que no miente.

Algunos alabaron su suerte, debido a que es un hecho que a muy pocos les puede ocurrir.

Aunque un comentario resaltó, del cual se desconoce su veracidad, uno de los usuarios indicó en una respuesta que él es un ingeniero en navegaciones terrestres y los billetes se le volaron por la ventana entre 3,500 y 4 mil pesos, mismos que le descontaron.

Hasta el momento se desconoce la procedencia real del dinero, si alguien lo ha buscado para pedirle el dinero o la veracidad del video, sin embargo, el usuario que subió la grabación remató diciendo que ya había salido para la “carnita asada” con lo encontrado.

El video ha sido subido por varias cuentas en diferentes plataformas como X y Facebook, haciendo más viral la historia del motociclista en Monterrey.