Exigen justicia para Gasolín, perrito contratado en gasolinera y que fue envenenado

Usuarios de redes sociales exigen justicia para Gasolín, perrito que se convertió en guardia de seguridad de una gasolinera en 2020, en Baja California, y perdió la vida al ser envenenado.

A través de la cuenta de Instagram @super_gasolin, donde compartían su historia, informaron que el veterinario hizo todo lo posible, pero el can falleció.

En un post del miércoles 25 de octubre, detallaron que al cuadrúpedo “lamentablemente lo envenenaron”.

Ante lo ocurrido, un veterinario atendió al animal y aunque realizó todo lo posible, no logró salvarle la vida.

Mediante las redes sociales, quienes estaban al pendiente del perro esperan que las autoridades hagan algo ante la muerte de Gasolín.

También invitaron a los seguidores de la cuenta a brindar ayuda, como ocurrió con este perrito, a otros canes en situación de calle.

Por su parte, usuarios de redes sociales exige justicia, señalando que hay cámaras de seguridad para dar con el responsable; además de prestar sus servicios como abogado. Aquí algunos de los comentarios:

Gasolin era un perro que vivía en las calles de Tecate, Baja California, hasta que en 2020, sus amigos de una gasolinera lo acogieron y lo nombraron guardia de seguridad.

Trabajadores de la gasolinera calculan que el cuadrúpedo llegó hace aproximadamente cinco años al lugar. Ahí se ganó la simpatía de los despachadores y de los clientes.

Aunque tiene una cuenta abierta de Instagram desde hace unos años, se hizo viral hasta que Joel Tahuahua posteó en su muro de Facebook una historia.

“El otro día en la gasolinera de Tecate encontré este perrito y le di croquetas, ya me lo iba a robar y me dijo el gasolinero; este perrito es de nosotros, oiga, mire búsquelo en Instagram, es famoso jajaja. Y pues se canceló el atraco, no me iba a robar una celebridad”.

Joel Tahuahua.