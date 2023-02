Mujer agrede a policías de tránsito y afirma conocer al jefe; la llaman Lady Anubis

Las multas de tránsito son un problema con el que nadie quisiera lidiar; sin embargo, una mujer trató de zafarse de su infracción intentando amedrentar a los oficiales al asegurar que conocía al jefe Anubis, jefe regional de zona poniente de la Ciudad de México, por lo que ya se le conoce como Lady Anubis.

En el video compartido por varias cuentas de redes sociales, entre ellas la de Carlos Jiménez, se muestra cómo la mujer habla con alguien por teléfono para que se comunique con el Jefe Anubis mientras el oficial de tránsito comienza a grabarla.

Sin embargo, la mujer bautizada como Lady Anubis interrumpió su llamada para lanzar un manotazo al oficial, quien sostenía algo en la mano, situación que no le pareció y estalló contra los uniformados.

Ante la primera agresión, un segundo oficial, quien captó la escena, apoya a su compañero y le pide que se calme, sin lograr el cometido, pues Lady Anubis vuelve a manotearle al oficial y le recrimina que le estaban “inventando” infracciones.

“A mí no me estés inventando, no me inventen infracciones”.

Lady Anubis