Jauría persiguió a una mujer en Ixtapaluca. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Una mujer fue atacada brutalmente por una jauría mientras caminaba sola por calles de Ixtapaluca, Estado de México. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que al menos siete canes la rodean, la derriban y comienzan a morderla sin descanso.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Cámaras captan ataque de perros

En el video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa a la víctima, una joven con sudadera blanca, intentando escapar de un primer perro que la muerde en el tobillo. En cuestión de segundos, otro animal se lanza por detrás y la tira al suelo, dejándola completamente vulnerable.

Mientras la mujer intenta cubrirse, más perros se unen al ataque, hasta formar una manada que la acorrala. Los animales la muerden en brazos, piernas y espalda, sin darle oportunidad de levantarse.

La escena es desesperante: la víctima grita y trata de protegerse con las manos, pero la jauría no se detiene.

Automovilista evita una tragedia

Justo cuando la situación parece salirse de control, un automóvil blanco aparece en escena.

El conductor, al ver el ataque, detiene su vehículo cerca de la agresión de los animales y logra que los perros se aparten momentáneamente. La mujer, visiblemente herida, se acerca tambaleando para pedir ayuda.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada públicamente, pero se reporta fuera de peligro luego de recibir atención médica por las múltiples heridas provocadas por las mordeduras.

El video ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen mayor control de animales callejeros y sanciones para los dueños de perros abandonados.