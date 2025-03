Se enamoró de un impostor: mujer cae en estafa de falso Enrique Iglesias; iba a dejar a su esposo

GENERANDO AUDIO...

Usan el nombre de Enrique Iglesias para estafa. Foto: Cuartoscuro

Una mujer de 63 años terminó no sólo con el corazón roto, sino como víctima de una estafa luego de que alguien se hiciera pasar por el cantante Enrique Iglesias y, con mensajes, la enamorara al grado de proponerle matrimonio.

¿Cómo fue la estafa en nombre de Enrique Iglesias?

Guadalupe, la mujer de más de 60 años, cayó en los engaños de un estafador luego de ingresar a un chat de fans de Enrique Iglesias, en donde alguien la contactó haciéndose pasar por el intérprete de “Nunca te olvidaré”.

Durante más de dos años, la mujer creyó que el verdadero Enrique Iglesias le hacía promesas de amor y que le había comprado un anillo de compromiso que le enseñó a través de una foto.

“(Me decía) Yo te amo, siempre voy a estar contigo. Si tu marido no te quiere, aquí estoy yo. Yo te quiero y para toda la vida”, fue como el estafador enamoró a la mujer.

El enamoramiento de Guadalupe por el supuesto Enrique Iglesias fue tal que decidió abandonar a su esposo Martín para fugarse con el supuesto cantante español, según recordó para “Primer Impacto” el marido de la mujer.

“(Me dijo que) estaba enamorada y que se iba a ir con Enrique. Yo la miro y está ilusionada… Yo le dije ‘Mira, si es el verdadero Enrique, adelante’”.

“Lo que siento yo, es sincero”: mujer manda mensaje a Enrique Iglesias

Tras varios meses de intercambiar mensajes, Guadalupe aseguró estar enamorada del cantante, pese a que no fue él el autor de las conversaciones. Sin embargo, entre lágrimas. le mandó un mensaje al famoso.

“Enrique, si me estás viendo. Lo que siento yo, es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti. Quisiera saber si eres tú para arreglar esto. Si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo, si no, pues también dime la verdad, para quedarme ya en paz con mi matrimonio”.

Además, mandó un mensaje a las mujeres que, como ella, pudieran estar pasando por una situación similar con algún otro famoso.

“A las mujeres les doy un consejo: que no hagan mucho caso porque pueden caer con la gente mala y juegan con los sentimientos de uno”.

¿Cuánto dinero entregó la mujer estafada?

A lo largo de la estafa, Guadalupe entregó más de 3 mil dólares en tarjetas de regalo que le solicitaron a través del contacto con la imagen que Enrique Iglesias usa en sus redes sociales. Además del dinero, a la mujer le habrían solicitado imágenes sin ropa.

“Dice que le duele mucho la cabeza por estar metido en esa computadora y que ocupa arreglarla, y yo le digo que no tengo dinero, que no trabajo. ‘Yo hago lo posible por mandarte una de vez en cuando’, le dije. (Me respondió) ‘Pues le tienes que hacer como puedas… Le tienes que hacer como puedas, pídele a tu marido, agárrale a tu marido’”.

De acuerdo con el programa de la cadena Univisión, aunque en el perfil aparecía la imagen de Enrique Iglesias, el código del área al que pertenece el número telefónico es Nigeria.