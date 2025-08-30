Mujer choca auto rentado por distraerse con el celular; video la delata

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Estados Unidos, una mujer chocó y volcó el automóvil que conducía por usar el celular, que incluso llegó a sostener con ambas manos. Un accidente que quedó registrado por la cámara al interior del vehículo, pues la conductora aseguró que la habían “sacado del camino”.

Mientras que, de acuerdo con el dueño del automóvil eléctrico, el choque le dejó como saldo una pérdida total, toda vez que fue la primera vez que lo ofrecía a través de la aplicación Turo.

Dashcam revela cómo ocurrió el choque

En redes sociales, se viralizó el video de la dashcam (cámara de tablero) del vehículo, que estuvo activa durante todo el viaje. En la grabación se ve cómo la mujer, que porta una credencial acreditándola como enfermera practicante, circula por varias vialidades rurales de Snohomish, Washington, mientras envía y recibe mensajes con el celular.

Y mientras al inicio usaba el aparato con una mano, conforme pasaba el tiempo llegó el momento en que soltó por completo el volante para sostener el teléfono con una y escribir con la otra, lo que causó que el vehículo girara hasta salirse de la autopista, metiendo el costado derecho en una zanja, lo que la hizo volcarse, chocando finalmente con el buzón de una casa.

Siendo hasta poco antes de chocar, cuando la mujer se dio cuenta de la situación, aunque ya era tarde para enmendarla, quedando notoriamente angustiada por lo que acababa de ocurrir.

Sin embargo, de acuerdo con el propietario del Nissan LEAF 2013 que la conductora rentó a través de la plataforma Turo, ella le informó más tarde sobre el accidente sufrido, asegurando que ocurrió porque “la sacaron del camino”, una versión que también le dio al Sheriff de Snohomish.

Sin embargo, el vehículo tenía instalada una cámara que grabó el momento del choque. El propietario señaló que había avisado a la conductora que podía desconectar el dispositivo si lo deseaba, pero ella lo dejó encendido durante todo el trayecto.

Las imágenes ahora forman parte de la evidencia en la investigación, pues el dueño comentó que el auto es pérdida total y que solo lo había rentado en otra ocasión antes de este siniestro.

Turo es una plataforma de renta de autos entre particulares, que funciona de manera similar a Airbnb, pero para vehículos. En este tipo de casos, los seguros y la evidencia grabada son clave para determinar la responsabilidad de los conductores y cubrir los daños.