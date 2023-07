“No tiene derecho a pegarme”: mujer desgreña a chofer de camión en Zapopan por negarse a bajarla

Jalan del cabello a conductor de camión. Foto: Captura Twitter @MarcoRo19621780

Un video ha sido difundido en las redes sociales, mostrando el momento en el que una mujer desató su furia contra un chofer de camión en Zapopan, Jalisco. El altercado ocurrió cuando la pasajera le pidió al conductor que la bajara del vehículo, lo cual desencadenó una violenta reacción por parte de la mujer.

Mujer desgreña a chofer de camión en Zapopan

El camino para los pasajeros en Zapopan era tranquilo, el viaje estaba amenizado con la canción del grupo Mecano “Maquillaje”. Hasta que, de repente, por detrás, una mujer tomó de los cabellos al conductor del trasporte público.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que la pasajera, visiblemente enfurecida, agarra al chofer del cabello y lo desgreña con fuerza por no querer realizar la parada en donde ella le indicaba. Lo sacude dos veces mientras se oye que dice: “Bájeme, por favor. ¡Bájeme, la parada está ahí, bájeme! Estúpido, ¿por qué no me baja?”.

A pesar de los intentos del conductor por calmar la situación, la agresión continúa mientras la mujer le dice una serie de insultos y amenazas por varios minutos.

“No tiene derecho a pegarme”

Luego de la agresión, la pelea se intensifica y la pasajera grita al conductor que la baje, mientras él le dice: “¡no la voy a bajar y hágale como quiera!”. La mujer se va hacia la puerta trasera, mientras los otros pasajeros se quedan sorprendidos viendo la pelea.

Nuevamente, la mujer llega con el chofer y le insiste en que la baje; se quita sus audífonos y, al sacar su teléfono celular, se escucha al chofer que dice: “Le voy a hablar a la patrulla”, y la señora, sin miedo alguno, responde: “Llámela”.

Ambos siguen discutiendo, mientras el conductor trata de llamar a las autoridades y le pide una explicación a la mujer de por qué lo agredió físicamente: “No tiene derecho a pegarme”, le dice.

Los hechos habrían sucedido en el municipio de Zapopan, ayer jueves 6 de julio a las 12:43 horas, según atestigua la misma grabación. Hasta el momento, se desconoce si el chofer emitió alguna denuncia o ahí terminó el altercado.

Comentarios y reacciones de redes sociales

