Mujer desmiente ser agresora del Uber. Foto: Getty

Luego de que se hiciera viral una mujer por amenazar a un conductor de taxi por aplicación, usuarios de redes identificaron a la agresora como Leydy González; sin embargo, existió una confusión, pues, señalaron a una chica con el mismo nombre que se dijo inocente.

A través de un video que compartió en redes sociales, Leydy González aseguró que hacía publicación para demostrarles que no era la persona que, tras la polémica, aseguraban que era.

“Hago este comunicado para hacerles ver y saber que no soy la Leydy González que están funando en Tiktok. La desgraciada esa que le dijo cosas al de Uber. La neta no soy yo, apenas si voy sabiendo el contexto”

Además, en el video, la mujer enfatizó que no tiene culpa de nada, pues, no es quien aseguran en redes, por lo que pidió que le dejen de mandar mensajes atacándola.

“Para que ya me dejen de mandar mensajes y le dejen de dar, me divierte a mis fotos. Yo no tengo la culpa en nada”

Aunque, Leydy González trató el tema con un poco de humor al asegurar que perdonaba a todos los que la confundieron con la chica que agredió al conductor de Uber.

“Quedan perdonados todos los que me dijeron cosas por creer que soy esa”

“Deberías ponerte ‘Leydy González, buena’”: en redes reaccionan a la aclaración

Luego de que la joven que niega ser la agresora del conductor, varios cibernautas tomaron con humor la declaración de la chica a la que sugirieron ponerse otro nombre.

“Una disculpa, somos investigadores, pero también nos equivocamos, deberías ponerte ‘Leydy González, buena’”, “Hecha la aclaración, seguiré buscando el perfil de la gata esa. Siga con su día señorita”, “Qué mal plan, te tocó la de malas de tener el mismo nombre en FB”, “Mal momento para llamarte Leydy González”, “Te pido perdón por todos los que te hicieron malos comentarios”, son parte de los comentarios que recibió la chica tras desmentir que se trate de la mujer que causó molestia.