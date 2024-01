¡Lo cacharon en la movida! Mujer exhibe infidelidad de su novio con una “señora”

Una mujer de Monterrey, Nuevo León, exhibió la infidelidad de su novio. El hombre le mandaba mensajes a una “señora” para tener encuentros amorosos. Esta historia de traición se viralizó rápidamente en redes sociales.

Esta joven, de nombre Salma, afirmó que su novio la engañó con una “doña”. Para probar que le fueron infiel, compartió capturas de pantalla de una conversación en WhatsApp que su pareja tuvo con su amante.

En el chat se puede leer que Kevin, su novio, estaba planeando una cita “con final feliz” con otra mujer, supuestamente, mayor que Salma. Ambos parecen deseosos de verse y esperan que el plan se concrete.

La “querida” también menciona que por culpa de su “novia tóxica” no se pueden ver tan seguido como les gustaría.

Esta historia “corrió como pólvora” en Facebook y rápidamente cientos de personas le mandaron palabras de consuelo a Salma. Una usuaria mencionó que es “el claro ejemplo de que no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”.

La víctima de infidelidad también compartió un video en el que se escucha una conversación que tuvo con su “querida socia”. En el audio, la “otra” asegura que el mensaje era para su esposo y no para el novio de Salma.

“Te juro que me equivoqué y se lo quería mandar a mi esposo; él y yo estamos separados, y lo quería invitar al baile ese día. No me di cuenta que se lo había mandado a Kevin”.

Se escucha en el video.