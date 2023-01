El esposo infiel fue exhibido en TikTok. Foto: Gettyimages.

Una mujer se hizo viral en TikTok por grafitear el automóvil de lujo de su esposo, a quien acusó de “destruir a su familia” por una supuesta infidelidad.

El video, de 12 segundos de duración, fue compartido por el usuario .andresv, quien lo musicalizó con el audio viral “Oh no, Oh no”.

“El inicio del show #paoloinfiel #lima”. Se lee en la descripción del video viral.

En la grabación se observa cómo la mujer, de quien se desconoce su identidad, toma una lata de aerosol y raya con tinta roja un mensaje para “Paolo Mesía”, quien, se presume, sería el nombre del esposo infiel.

“Paolo Mesía, infiel, mentiroso, te gustan las pu…, destruiste a tu familia, infiel, mujeriego”. Se lee en el cofre del automóvil color blanco.

Los videos cuentan, en conjunto, con más de 60 mil reproducciones en TikTok.

En otro video, subido por .andresv, se puede ver lo que sería la segunda parte de la historia, donde se ve el automóvil del esposo infiel estacionado completamente grafiteado y siendo observado por testigos que pasan por el lugar.

Se desconoce el lugar en donde sucedieron los hechos; sin embargo, a juzgar por los hashtags escritos en los videos, se presume que podrían haber ocurrido en el distrito de Miraflores, perteneciente a Lima, Perú.