Eso es perseverancia: mujer hace prueba de manejo casi mil veces hasta pasarla

Mujer hace examen de manejo 960 veces. Foto: Getty Images

Hacer un examen de manejo no es tarea fácil, pues, además de los conocimientos, es necesaria la pericia para poder maniobrar el automóvil, lo que puede causar nervios y estrés a quienes se someten a la prueba y por ello no aprobarlo como fue el caso de Cha Sa Soon, una mujer de Corea del Sur; sin embargo, el nombre de la señora se hizo viral, pues, intentó la prueba casi mil veces.

A través de redes sociales, la historia de Cha Sa Soon se dio a conocer por la cantidad de veces que decidió aplicar al examen de manejo con la intención de obtener su licencia de manejo para poder mejorar su negocio.

La mujer, quien se dedica a la venta de frutas y verduras en Corea del Sur, buscó mejorar sus ingresos y para ello requería conseguir la licencia de manejo, por lo que decidió aplicar a la prueba misma que se le resistió casi mil veces.

Así fueron los largos intentos para pasar el examen de manejo

Según lo que se ha dado a conocer, la mujer aplicó, en total, 960 veces al examen de manejo. Primero, la mujer de Corea del Sur decidió dedicar varios años de su vida para poder aplicar a la prueba una vez por día, lo que representó 780 intentos de conseguir la licencia de conducir sin éxito.

Al verse que el examen de manejo no lo podía pasar, lejos de rendirse, Cha Sa Soon decidió aumentar las veces que se sometía a la prueba, por lo que comenzó a hacerlo dos veces por día hasta que, en el intento 960, logró acreditarlo y con ello obtener su licencia de manejo.

Reconocen su esfuerzo y perseverancia

Ya con su licencia de conducir, tras pasar el examen de manejo, luego de cientos de intentos, Cha Sa Soon fue reconocida por una compañía de carros que decidió hacer un intercambio con la mujer de Corea del Sur: le obsequiaban un automóvil si accedía a hacer un comercial.

Sin pensarlo, la mujer aceptó y obtuvo así, no solamente su licencia, sino hasta un carro que le permitió avanzar en la mejora de su negocio de venta de frutas y verduras en Corea del Sur.

Fue tanto el impacto que tuvo que, incluso, una marca de autos la contrató para un anuncio comercial: