Mujer pasea a su hijo en calles de CDMX ¡a bordo de un dinosaurio!

GENERANDO AUDIO...

Mujer en CDMX pasea a su hijo en un dinosaurio. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Una mujer fue captada en calles de la Ciudad de México mientras llevaba a su hijo en una moto eléctrica en forma de dinosaurio, en un hecho que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El singular vehículo, decorado con una figura de goma, llamó la atención de automovilistas y peatones, quienes no dudaron en grabar el momento.

El video viral del dinosaurio en CDMX

En el clip difundido en redes sociales, se observa a la mujer, vestida de color rosa, circulando en su peculiar transporte junto a un niño que viajaba sin casco ni equipo de seguridad. Ambos, “quitados de la pena”, circulaban entre los carros mientras los conductores miraban incrédulos la escena.

Reacciones en redes sociales por el paseo

El video dividió opiniones: algunos usuarios tomaron con humor el ingenio de la mujer al adaptar un dinosaurio de juguete como medio de transporte; sin embargo, otros expresaron preocupación por la seguridad del menor, ya que viajaba sin protección en medio del tránsito capitalino. Entre los comentarios destacan:

“Sólo en México puedes ver a una señora en moto-dino con su hijo”

“Jajajaja qué creatividad, ya quiero uno de esos para llevar a mis sobrinos”

“Muy chistoso, pero el niño va sin casco… eso no tiene nada de gracioso”

“Deberían multarla, no es un juguete, está poniendo en riesgo al menor y a los demás conductores”

“La neta se rifó, hizo sonreír a muchos en el tráfico”

Cabe destacar que este tipo de dinosaurios eléctricos suelen encontrarse en plazas comerciales como parte de la oferta de entretenimiento para niños, pero no es común verlos circular en la vía pública como vehículo.

Un hecho curioso en la capital

Aunque no se reportaron incidentes relacionados con este singular viaje, el caso abrió debate sobre el uso de vehículos adaptados sin las medidas de seguridad necesarias. Autoridades de la CDMX no han emitido comentarios al respecto.

El curioso paseo en dinosaurio se suma a la lista de situaciones inusuales que suelen volverse tendencia en redes, mostrando cómo lo cotidiano en la capital puede transformarse en un fenómeno viral.